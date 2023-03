ATP Acapulco 2023, risultati 1° marzo: Matteo Berrettini vola ai quarti, fuori il fratello Jacopo (Di giovedì 2 marzo 2023) Nella notte italiana si sono giocati tutti gli ottavi di finale del tabellone principale del torneo Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2023 di tennis, di categoria ATP 500, in corso ad Acapulco, in Messico: otto gli incontri disputati, con un azzurri vittorioso, Matteo Berrettini, ed uno sconfitto, il fratello Jacopo. Nella parte alta del main draw restano in corsa quattro statunitensi: nei derby odierni Mackenzie McDonald liquida Brandon Nakashima con lo score di 6-2 6-0, mentre Tommy Paul approfitta del ritiro di Michael Mmoh, giunto sullo score di 6-4 2-2 per Paul. Altro derby ai quarti sarà quello tra Taylor Fritz, capace di regolare il canadese Denis Shapovalov per 6-4 6-4, e Frances Tiafoe, che batte lo spagnolo Feliciano López per 6-2 7-6 (6). Nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Nella notte italiana si sono giocati tutti gli ottavi di finale del tabellone principale del torneo Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCdi tennis, di categoria ATP 500, in corso ad, in Messico: otto gli incontri disputati, con un azzurri vittorioso,, ed uno sconfitto, il. Nella parte alta del main draw restano in corsa quattro statunitensi: nei derby odierni Mackenzie McDonald liquida Brandon Nakashima con lo score di 6-2 6-0, mentre Tommy Paul approfitta del ritiro di Michael Mmoh, giunto sullo score di 6-4 2-2 per Paul. Altro derby aisarà quello tra Taylor Fritz, capace di regolare il canadese Denis Shapovalov per 6-4 6-4, e Frances Tiafoe, che batte lo spagnolo Feliciano López per 6-2 7-6 (6). Nella ...

