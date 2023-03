ATP Acapulco 2023 | Matteo Berrettini sfida Holger Rune | c’è un precedente Perché è il crocevia del tabellone

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nel cuore della notte italiana tra oggi e domani i quarti di finale delprincipale del torneo Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCdi tennis, di categoria ATP 500, in corso ad, in Messico, vedranno latraed il danese, testa di serie numero 4. L’azzurro, attualmente al numero 24 del mondo, ha vinto l’unicocontro il numero 10 del ranking ATP: lo scorso anno nei trentaduesimi del Masters 1000 di Indian Wellssi impose suin tre set col punteggio di 6-3 4-6 6-4. Inutile dire che quello che affronterà nella notte italiana appare l’ostacolo maggiormente probante per l’azzurro verso la finale, dato che l’uscita di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Buongiorno con un super ???????????? ????????????????????! ???????? Doppio 6-3 a Ymer agli ottavi ad Acapulco: al prossimo turno sfida… - FiorinoLuca : Matteo #Berrettini supera per la terza volta su altrettanti precedenti Elias Ymer e vola ai QF di Acapulco. Le unic…

