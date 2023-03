ATP Acapulco 2023, Matteo Berrettini: “Posso vincere questo torneo” (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo un mese circa di assenza dal massimo circuito internazionale del tennis, Matteo Berrettini è tornato in campo nell’ATP500 di Acapulco, in Messico. Il romano, dopo la sconfitta nel primo turno degli Australian Open 2023 per mano dello scozzese Andy Murray, ha deciso di dedicarsi all’allenamento a Montecarlo per effettuare una vera e propria preparazione. A causa dei tanti problemi fisici del 2022, l’azzurro non ha potuto lavorare più di tanto prima della partenza per l’Australia, di conseguenza la scelta di comune accordo con il suo staff è stata quella di dedicarsi all’attività fisica, in palestra e sul campo, per cercare di prevenire il più possibile nuovi stop e nello stesso tempo essere pronto per i prossimi eventi. “L’anno scorso sono arrivato abbastanza tardi a questo torneo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo un mese circa di assenza dal massimo circuito internazionale del tennis,è tornato in campo nell’ATP500 di, in Messico. Il romano, dopo la sconfitta nel primo turno degli Australian Openper mano dello scozzese Andy Murray, ha deciso di dedicarsi all’allenamento a Montecarlo per effettuare una vera e propria preparazione. A causa dei tanti problemi fisici del 2022, l’azzurro non ha potuto lavorare più di tanto prima della partenza per l’Australia, di conseguenza la scelta di comune accordo con il suo staff è stata quella di dedicarsi all’attività fisica, in palestra e sul campo, per cercare di prevenire il più possibile nuovi stop e nello stesso tempo essere pronto per i prossimi eventi. “L’anno scorso sono arrivato abbastanza tardi a...

