ATP Acapulco 2023 | Jacopo Berrettini spazzato via da Alex De Minaur agli ottavi

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Senza storia. Basterebbero queste due parole per racchiudere la sfida traedDe. Al torneo ATP 500 diil ‘fratello d’arte’ viene sconfitto con un netto 6-1 6-0 dall’ostico australiano, numero 22 al mondo, vedendo interrottala sua avventura in Messico. Non c’è molto da dire in questa sfida, governata sin dall’inizio dall’oceanico che non ci mette molto a capire le traiettorie del servizio dell’azzurro. Se con Oscar Otte, aiutato anche dall’infortunio del tedesco,è riuscito a fare partita pari, per il fratello di Matteo è una sofferenza ogni singolo gioco, riuscendo a difendere la battuta solo nel quarto game. Se nel primo set c’era però stata una minima parvenza di giocabilità, non si può dire ...