Atp 500 Dubai 2023: Sonego si arrende in due set a uno Zverev in forma smagliante

Lorenzo Sonego si arrende a un Alexander Zverev in forma smagliante ed esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai 2023. L'azzurro, dopo un primo set ben giocato, concede il break nel finale per il 7-5 del tedesco, che poi prende il sopravvento in un secondo set comunque equilibrato, ma in cui il piemontese cede al servizio molto prima per poi dover sempre inseguire e cedere 6-4. Si aprono le porte delle semifinali, dunque, per il campione olimpico in carica, reduce da un bruttissimo infortunio e pronto a rientrare in top-15. Sonego risale comunque alla posizione 57. Il primo punto è del tedesco in risposta, ma trova incisività al servizio Sonego e rimonta da 0-30 a 30-30, poi annullando una palla break tiene il

