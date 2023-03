Atp 500 Acapulco 2023, Berrettini: “Sento di poter vincere questo torneo, fiducia nel mio tennis” (Di giovedì 2 marzo 2023) “L’anno scorso sono arrivato abbastanza tardi a questo torneo perché avevo appena giocato nell’Atp 500 a Rio, ma quest’anno abbiamo preso la decisione di non farlo, di non giocare la settimana prima e arrivare così più preparati a questo torneo. Mi sono piaciute molto le condizioni dell’anno scorso, quindi quello che cercavo era essere pronto fin dall’inizio”. Così Matteo Berrettini in conferenza stampa al torneo Atp 500 di Acapulco dopo aver battuto Ymer prenotando un posto ai quarti di finale contro Rune, nelle dichiarazioni riportate dagli spagnoli di Punto de Break: “In questo momento Sento molta fiducia nel mio tennis dopo aver giocato due partite molto solide, nonostante non giocassi da molto ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) “L’anno scorso sono arrivato abbastanza tardi aperché avevo appena giocato nell’Atp 500 a Rio, ma quest’anno abbiamo preso la decisione di non farlo, di non giocare la settimana prima e arrivare così più preparati a. Mi sono piaciute molto le condizioni dell’anno scorso, quindi quello che cercavo era essere pronto fin dall’inizio”. Così Matteoin conferenza stampa alAtp 500 didopo aver battuto Ymer prenotando un posto ai quarti di finale contro Rune, nelle dichiarazioni riportate dagli spagnoli di Punto de Break: “Inmomentomoltanel miodopo aver giocato due partite molto solide, nonostante non giocassi da molto ...

