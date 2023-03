Atletico Madrid-Siviglia sabato 04 marzo 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gran partita al Wanda Metropolitano

Leggi su infobetting

(Di giovedì 2 marzo 2023) Non si sa ancora ciò che succederà a fine stagione, il Cholo Simeone potrebbe vedere il suo lunghissimo ciclo giungere al termine ma neli suoi ragazzi hanno sicuramente avuto un rendimento migliore rispetto al pre-mondiale e ora sono ampiamente in corsa per poter giocare la prossima Champions League. Al momento l’è InfoBetting: Scommesse Sportive e