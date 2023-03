Atletica | Europei indoor Istanbul 2023 | Weir primo nelle qualificazioni del peso | eliminata Vallortigara nell’alto

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ahanno preso il via glidileggera, con ilpomeriggio di gare dedicate alle. La notizia più clamorosa e – purtroppo – negativa per i nostri colori è l’eliminazione di Elenanel salto in alto. L’azzurra, bronzo la scorsa estate ai mondiali outdoor di Eugene, è riuscita a saltare solo 1.82 al secondo tentativo, commettendo poi i tre errori fatali a 1.87. “E’ un risultato penoso che ero sicura di non dover commentare ma ho avuto grosse difficolta’ in pedana con la rincorsa che non sono riuscita a sistemare: uscire con 1,82 non e’ dignitoso”, ha affermato l’azzurra nella mixed zone dell’Atakoy Arena della citta’ turca. PROGRAMMA: DATE, ...