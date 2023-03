(Di giovedì 2 marzo 2023) Istanbul, 2 mar. - (Adnkronos) - Setteconquistano laneldiai Campionatidi Istanbul, tutto dedicato ai turni eliminatori. Nel peso la miglior misura è per Zane Weir, in testa nella qualificazione pareggiando il primato stagionale di 21,46, mentre al terzo posto con 21,17 esulta Leonardo Fabbri che riesce a raddrizzare la situazione dopo due nulli. Avanti in due senza problemi anche nei 3000 metri, Nadia Battocletti seconda nella sua gara in 8:59.65 e Ludovica Cavalli quarta con 8:54.40. Prosegue la corsa nei 1500 metri di Pietro Arese, vincitore della batteria in 3:43.97 con una brillante volata, e di Ossama Meslek, che si piazza terzo in 3:41.34. Nel triplo stacca il biglietto per laTobia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Atletica: Europei indoor, 7 azzurri in finale nel primo pomeriggio di gare - - Gazzetta_it : Weir-Fabbri, profumo di medaglia. Ok Tecuceanu, Arese e Meslek nel mezzofondo #atletica #Istanbul2023 - UispGenova : RT @AntonioTisi: 21.05, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, @Radio1Sport e @raiplaysound. #Atletica, gli #Europei Indoor ad #Istanbul, #StefanoMei… - sportface2016 : #Atletica #Istanbul23 | Il recap del primo pomeriggio di eliminatorie: #Weir primo nelle qualificazioni del peso, f… - TizianoPesce : RT @AntonioTisi: 21.05, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, @Radio1Sport e @raiplaysound. #Atletica, gli #Europei Indoor ad #Istanbul, #StefanoMei… -

A Istanbul hanno preso il via gliindoor dileggera , con il primo pomeriggio di gare dedicate alle qualificazioni. La notizia più clamorosa e - purtroppo - negativa per i nostri colori è l' eliminazione di Elena ...Werro e Hoffmann sono riuscite a qualificarsi per la semifinale degli 800m femminili agliindoor di Istanbul. La friborghese ha staccato il miglior tempo della sua batteria, mentre la 26enne stata ripescata. Al via in Turchia anche Petrucciani nei 400m maschili e Kambundji nei 60m ...Due conferme e una delusione per l'Italia nella prima giornata degliindoor a Istanbul. Negli 800 maschili, missione compiuta per Catalin Tecuceanu e Simone Barontini, entrambi promossi alle semifinali. Nell'alto, finisce subito l'avventura di Elena ...

Atletica, al via gli Europei indoor 2023. Prime qualifiche azzurre RaiNews

Sette azzurri conquistano la finale nel primo pomeriggio di gare ai Campionati Europei indoor di Istanbul, tutto dedicato ai turni eliminatori. Nel peso la miglior misura è per Zane Weir, in testa nel ...A Istanbul hanno preso il via gli Europei indoor di atletica leggera, con il primo pomeriggio di gare dedicate alle qualificazioni.