Atletica | Europei Indoor 2023 | Weir e Fabbri fanno sognare | Vallortigara out Arese | Bocchi | Battocletti avanzano

(Di giovedì 2 marzo 2023) A Istanbul (Turchia) sono incominciati glidileggera. L’Italia archivia la prima giornata con le eccellenti prove offerte da Zanee Leonardo(primo e terzo nelle qualifiche del getto del peso), Nadia(comodamente avanti sui 3000 metri) e Catalin Tecuceanu (spumeggiante nel primo turno degli 800 metri). Da registrare, però, la cocente eliminazioni di Elenanel salto in alto. QUALIFICAZIONI: GETTO DEL PESO (MASCHILE). L’Italia sogna in grande e domani si andrà a caccia delle medaglie con ben due atleti. Zanesi presenterà all’atto conclusivo con la miglior misura del turno preliminare: l’italo-sudafricano ha spedito l’attrezzo a 21.46 metri, eguagliando il suo ...

Werro e Hoffmann sono riuscite a qualificarsi per la semifinale degli 800m femminili agliindoor di Istanbul. La friborghese ha staccato il miglior tempo della sua batteria, mentre la 26enne stata ripescata. Al via in Turchia anche Petrucciani nei 400m maschili e Kambundji nei 60m ...Due conferme e una delusione per l'Italia nella prima giornata degliindoor a Istanbul. Negli 800 maschili, missione compiuta per Catalin Tecuceanu e Simone Barontini, entrambi promossi alle semifinali. Nell'alto, finisce subito l'avventura di Elena ...... che fin dalla più tenera età hanno respirato aria di, ma con percorsi completamente ... bronzo nei 3.000 siepi aglidi Monaco e di Viktoriia Gudyma, runner fuggita un anno fa dall'...

