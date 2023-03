Atletica, Europei Indoor 2023. Vallortigara e Fabbri aprono la caccia azzurra alle medaglie (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima serata di gare dedicata a batterie e qualificazioni agli Europei Indoor di Istanbul, quella di giovedì 2 marzo e subito tanti gli azzurri in gara. Si parte alle 17 con le batterie degli 800 maschili. Manca il campione uscente Dobek ma il favorito numero uno è sempre polacco, l’ argento di Torun, Borkowski. caccia alla finale per gli spagnoli Saul Ordonez e Adrian Ben il francese Robert, lo svedese Kramer e i belgi Crestan e De Smet, il capofila 2023. Azzurri ambiziosi con il finalista europeo all’aperto Simone Barontini e il campione italiano Catalin Tecuceanu, apparso in gran forma. alle 17.05 scatta la qualificazione dell’alto donne e l’Italia si gioca un’altra carta importante come il bronzo di Eugene Elena Vallortigara che in stagione ha superato 1.95 ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima serata di gare dedicata a batterie e qualificazioni aglidi Istanbul, quella di giovedì 2 marzo e subito tanti gli azzurri in gara. Si parte17 con le batterie degli 800 maschili. Manca il campione uscente Dobek ma il favorito numero uno è sempre polacco, l’ argento di Torun, Borkowski.alla finale per gli spagnoli Saul Ordonez e Adrian Ben il francese Robert, lo svedese Kramer e i belgi Crestan e De Smet, il capofila. Azzurri ambiziosi con il finalista europeo all’aperto Simone Barontini e il campione italiano Catalin Tecuceanu, apparso in gran forma.17.05 scatta la qualificazione dell’alto donne e l’Italia si gioca un’altra carta importante come il bronzo di Eugene Elenache in stagione ha superato 1.95 ma ...

