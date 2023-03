Atletica, Elena Vallortigara eliminata agli Europei Indoor! Stop cocente per il bronzo mondiale (Di giovedì 2 marzo 2023) cocente delusione per l’Italia nella giornata d’apertura degli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera, incominciati oggi a Istanbul (Turchia). Elena Vallortigara, tra le grandi stelle della spedizione tricolore nella metropoli anatolica, non è riuscita a qualificarsi per la finale del salto in alto. La veneta, da anni di stanza in Toscana, si era presentata forte del balzo a 1.95 metri confezionato a Banska Bystrica poche settimane fa e con la caratura della medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali outdoor la scorsa estate, ma nel turno preliminare non ha mai ingranato e non è stata capace di rientrare tra le migliori otto atlete che sabato torneranno in scena per contendersi le medaglie. Elena Vallortigara ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023)delusione per l’Italia nella giornata d’apertura degliIndoor 2023 dileggera, incominciati oggi a Istanbul (Turchia)., tra le grandi stelle della spedizione tricolore nella metropoli anatolica, non è riuscita a qualificarsi per la finale del salto in alto. La veneta, da anni di stanza in Toscana, si era presentata forte del balzo a 1.95 metri confezionato a Banska Bystrica poche settimane fa e con la caratura della meda diconquistata ai Mondiali outdoor la scorsa estate, ma nel turno preliminare non ha mai ingranato e non è stata capace di rientrare tra le migliori otto atlete che sabato torneranno in scena per contendersi le mede.ha ...

