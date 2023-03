Atalanta-Udinese (sabato 4 marzo 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Atalanta la scorsa stagione perse la possibilità di tornare in Champions League per i tanti punti scialacquati in casa contro squadre della parte bassa della classifica. Un problema che sembrava risolto e che invece, unito alle difficoltà in trasferta come dimostrano le ultime tre battute d’arresto consecutive contro Inter, Sassuolo e Milan chiuse senza segnare, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 2 marzo 2023) L’la scorsa stagione perse la possibilità di tornare in Champions League per i tanti punti scialacquati in casa contro squadre della parte bassa della classifica. Un problema che sembrava risolto e che invece, unito alle difficoltà in trasferta come dimostrano le ultime tre battute d’arresto consecutive contro Inter, Sassuolo e Milan chiuse senza segnare, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Davvero magnifici i 9 scudetti consecutivi vinti dalla #Juventus dal 2012 al 2020 con l’assistenza di club amici (l… - capuanogio : La Procura di Torino studia carte su accordi non depositati con #Atalanta e #Udinese. Nel mirino la cessione di… - infobetting : Atalanta-Udinese (sabato 4 marzo 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Atalanta - Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -