Atalanta, Scalvini ko: salta l’Udinese, a rischio per il Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e l’Atalanta in vista della prossima partita con l’Udinese. Il tecnico non potrà avere a disposizione per la prossima partita Giorgio Scalvini, che a dispetto dei suoi 19 anni si è già imposto come un cardine della difesa neroazzurra. Il centrale atalantino è stato sostituito negli ultimi minuti della sfida con il Milan a causa di un problema alla caviglia. Se la situazione sembrava, almeno a caldo, sotto controllo, il calciatore continuava ad accusare dolore; sottoposto a nuovi esami, è stato accertato un “trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno”, come recita anche il comunicato stampa della società. Brutto affare per l’Atalanta, che non potrà avere a disposizione il proprio gioiellino per la sfida contro ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e l’in vista della prossima partita con. Il tecnico non potrà avere a disposizione per la prossima partita Giorgio, che a dispetto dei suoi 19 anni si è già imposto come un cardine della difesa neroazzurra. Il centrale atalantino è stato sostituito negli ultimi minuti della sfida con il Milan a causa di un problema alla caviglia. Se la situazione sembrava, almeno a caldo, sotto controllo, il calciatore continuava ad accusare dolore; sottoposto a nuovi esami, è stato accertato un “trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno”, come recita anche il comunicato stampa della società. Brutto affare per l’, che non potrà avere a disposizione il proprio gioiellino per la sfida contro ...

