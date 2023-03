Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalanta, Djimsiti lancia la volata a Okoli e Scalvini: Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha parlato a Tutto… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Djimsiti: 'A parte il Napoli, è un campionato equilibrato con partite difficili' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Djimsiti: 'A parte il Napoli, è un campionato equilibrato con partite difficili' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Djimsiti: 'A parte il Napoli, è un campionato equilibrato con partite difficili' - napolimagazine : ATALANTA - Djimsiti: 'A parte il Napoli, è un campionato equilibrato con partite difficili' -

Le parole del difensore dell'Berattra obiettivi stagionali in ottica Europa e sul suo infortunio Tramite Tuttosport, ha parlato il difensore dell'Berat: un bilancio della sua attuale stagione ...Commenta per primo Nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport , il difensore dell'Beratha parlato anche dei giovani compagni Scalvini , Okoli e Demiral : 'Credo che siano tutti giocatori di grande qualità. Le prospettive sono importanti perché fanno pensare, per ...Tornato dopo varie sfortune fisiche a dare una mano alla sua, Berat, difensore della Dea, ha parlato a Tuttosport tra campionato, condizione e ambizioni per il finale di stagione. Sul suo momento e il ritorno dopo l'infortunio: "Nelle prime ...

Atalanta, Djimsiti: 'Dietro il Napoli c'è equilibrio. Valiamo l'Europa' AreaNapoli.it

Lunga intervista a Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, sulle colonne odierne di Tuttosport. Il difensore nerazzurro ha parlato in primis del momento complicato dei suoi: ...Lunga intervista a Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, sulle colonne odierne di Tuttosport. Il difensore nerazzurro ha parlato in primis del momento complicato dei suoi: "Non sono minimamente pre ...