Atalanta, caviglia ko per Scalvini. Salta l'Udinese, a rischio per Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Nemmeno il tempo di gioire per il recupero di Mario Pasalic che Gian Piero Gasperini perde Giorgio Scalvini. Il difensore infatti ha una distorsione a una caviglia che gli farà Saltare sicuramente la ...

Atalanta, caviglia ko per Scalvini. Salta l'Udinese, a rischio per Napoli Scalvini era dovuto uscire nel finale della sida persa domenica a San Siro col Milan ma non sembrava nulla di grave e la caviglia non si era nemmeno gonfiata troppo. Nei giorni successivi però ha ...

Atalanta, novità da Zingonia per Pasalic Commenta per primo Il trequartista dell'Atalanta Mario Pasalic , reduce da una brutta distorsione alla caviglia destra, oggi pomeriggio a Zingonia è tornato a lavorare in gruppo con i compagni dopo 19 giorni ai box e 3 gare perse. Sarà ...

Atalanta, due uomini in più in vista dell'Udinese Commenta per primo Dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, i giocatori dell'Atalanta godono di un lunedì di riposo. La preparazione in vista della prossima gara, sabato alle 18 ...alla caviglia, e ...

Atalanta, caviglia ko per Scalvini. Salta l'Udinese, a rischio per Napoli La Gazzetta dello Sport Atalanta, caviglia ko per Scalvini. Salta l'Udinese, a rischio per Napoli Dopo aver recuperato Pasalic, Gasperini perde il difensore: "Trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno" ...

Atalanta, il jolly Pasalic ora è pronto a tornare. E occhio a Duvan Zapata