Atalanta, ansia Scalvini: infortunio ai legamenti della caviglia (Di giovedì 2 marzo 2023) Zingonia. Non è certo uno dei periodi più fortunati della stagione dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini perde anche Giorgio Scalvini a causa di un problema alla caviglia che interessa anche i legamenti. Il difensore classe 2003 si è infortunato domenica a San siro, nella sconfitta per 2-0 contro il Milan: è stato costretto a lasciare il campo nel finale di gara. Gli esami strumentali hanno rilevato un “trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno”. Scalvini non sarà sicuramente disponibile per la partita di sabato con l’Udinese, ma non sarà probabilmente l’unica. Le le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Zingonia. Non è certo uno dei periodi più fortunatistagione dell’. Gian Piero Gasperini perde anche Giorgioa causa di un problema allache interessa anche i. Il difensore classe 2003 si è infortunato domenica a San siro, nella sconfitta per 2-0 contro il Milan: è stato costretto a lasciare il campo nel finale di gara. Gli esami strumentali hanno rilevato un “trauma distorsivo alladestra con interessamento deidel compartimento interno”.non sarà sicuramente disponibile per la partita di sabato con l’Udinese, ma non sarà probabilmente l’unica. Le le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

