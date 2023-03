Assolto De Laurentiis | il legale | “Il presidente è contentissimo Il Napoli non evade”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : De Laurentiis assolto per il caso Lavezzi: condannato Moggi Jr - napolipiucom : De Laurentiis assolto per il caso Lavezzi: condannato Moggi Jr #CalcioNapoli #DeLaurentiis #lavezzi #Moggi… - Luckyluciano971 : RT @Guidolino8: De Laurentiis assolto e Moggi jr condannato, chi lo avrebbe mai detto - ilfreddo_rc : RT @Carloalvino: Caso procuratori, assolto De Laurentiis e condannato Moggi jr - roccor28 : RT @Carloalvino: Caso procuratori, assolto De Laurentiis e condannato Moggi jr -

...Tribunale di Napoli hadalla condanno per presunto falso in fatture per operazioni inesistenti alcuni presidenti di A L'udienza alla settima sezione penale del Tribunale di Napoli ha...Falso uso di fatture per operazioni inesistenti,Aurelio De(difeso dal penalista Fabio Fulgeri ). Ma non è l'unica assoluzione eccellente del verdetto letto pochi minuti fa in aula dal giudice Ciampaglia. Per la storia dei ...La settima sezione penale del tribunale di Napoli hail presidente del Napoli, Aurelio De, quello della Lazio, Claudio Lotito, l'ad del Monza, Adriano Galliani, l'ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle e l'ex patron del ...

Caso procuratori: De Laurentiis assolto con Moggi jr, cade l'ipotesi di un sistema tra manager e società ilmattino.it

Falso uso di fatture per operazioni inesistenti, assolto Aurelio De Laurentiis (difeso dal penalista Fabio Fulgeri). Ma non è l'unica assoluzione eccellente del verdetto letto pochi ...Aurelio De Laurentiis è stato assolto per il caso Lavezzi: condannato Moggi Junior per il processo sulle fatture false.