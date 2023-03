Assegno unico 2023, necessario rinnovare ISEE: ecco quali dati sono necessari per aggiornare la certificazione (Di giovedì 2 marzo 2023) Per mantenere il diritto ad usufruire dell'Assegno unico, il cui importo è calcolato in base alla condizione economica del nucleo familiare, era necessario rinnovare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entro il termine del 28 febbraio 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Per mantenere il diritto ad usufruire dell', il cui importo è calcolato in base alla condizione economica del nucleo familiare, eral'Indicatore della Situazione Economica Equivalente () entro il termine del 28 febbraio. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Assegno unico 2023, necessario rinnovare ISEE: ecco quali dati sono necessari per aggiornare la certificazione - ubar87 : @INPS_it è possibile ricevere assistenza per una pratica di assegno unico in istruttoria? - scuolainforma : Assegno unico 2023, calcolo delle detrazioni per i figli a carico - INPS_it : @Bellalo82831244 Sono i conguagli di gennaio. L'assegno unico di marzo lo percepirà a partire dalla seconda metà del mese. #InpsInAscolto - MCalcioNews : Inps, la comunicazione per chi ha fatto domanda per l’assegno unico 2023: leggi bene -