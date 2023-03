Assegni, Intesa Sanpaolo “rottama” i libretti di chi non li usa da tempo. Ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 2 marzo 2023) Assegni addio? I clienti di Intesa Sanpaolo che da molto tempo non utilizzano il libretto hanno ricevuto nelle scorse settimane comunicazione del fatto che dall’8 maggio non potranno più servirsene, ma dalla stessa data avranno l’opzione di fare bonifici online istantanei “senza alcuna commissione aggiuntiva, allo stesso costo del bonifico Italia”. La decisione finale comunque, ha chiarito la banca, spetta al cliente: se vuole mantenere in uso il vecchio titolo di credito cartaceo lo può fare. È il primo caso in cui un istituto inizia ad archiviare quel servizio. Si tratta di un chiaro segnale del fatto che gli Assegni, ormai usati per meno dell’1% delle transazioni, sono in costante declino. Resta l’abitudine di ricorrervi quando si rogita l’acquisto di una casa, ma anche in quel caso si sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023)addio? I clienti diche da moltonon utilizzano il libretto hanno ricevuto nelle scorse settimane comunicazione del fatto che dall’8 maggio non potranno più servirsene, ma dalla stessa data avranno l’opzione di fare bonifici online istantanei “senza alcuna commissione aggiuntiva, allo stesso costo del bonifico Italia”. La decisione finale comunque, ha chiarito la banca, spetta al cliente: se vuole mantenere in uso il vecchio titolo di credito cartaceo lo può fare. È il primo caso in cui un istituto inizia ad archiviare quel servizio. Si tratta di un chiaro segnale del fatto che gli, ormai usati per meno dell’1% delle transazioni, sono in costante declino. Resta l’abitudine di ricorrervi quando si rogita l’acquisto di una casa, ma anche in quel caso si sta ...

