Assalto a Capitol Hill | Trump non potrà avvalersi dell’immunità

Leggi su tag24

(Di giovedì 2 marzo 2023) Donaldpernon avrà l’immunità. Una amara sorpresa per l’ex Presidente degli Stati Uniti, al comando del popolo delle Stolen elections, le elezioni rubate. La decisione Donaldessere citato in giudizio per l’. Cade così una delle ultime, se non l’ultima, tentata difesa del fortino del tycoon ... TAG24.