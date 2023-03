Ascolti tv, i dati dell’uno marzo (Di giovedì 2 marzo 2023) Bene Michelle Impossible and Friends Nella serata di ieri, mercoledì 1 marzo 2023, su Rai Uno Bohemian Rhapsody ha coinvolto 2.452.000 spettatori pari al 14.6%. Su Canale 5 la seconda puntata di Michelle Impossible and Friends ha ottenuto 2.288.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 la terza stagione di Mare Fuori ha portato a casa 1.345.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto 1.142.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.016.000 spettatori pari ad uno share del 12.2%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 572.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 470.000 spettatori con uno share del 3.4%. L'articolo proviene da 361 Magazine. Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Bene Michelle Impossible and Friends Nella serata di ieri, mercoledì 12023, su Rai Uno Bohemian Rhapsody ha coinvolto 2.452.000 spettatori pari al 14.6%. Su Canale 5 la seconda puntata di Michelle Impossible and Friends ha ottenuto 2.288.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 la terza stagione di Mare Fuori ha portato a casa 1.345.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto 1.142.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.016.000 spettatori pari ad uno share del 12.2%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 572.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 470.000 spettatori con uno share del 3.4%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

