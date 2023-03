Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 1 marzo: beffata Michelle Hunziker, sorprese Chi l'ha visto e Mare Fuori (Di giovedì 2 marzo 2023) Rai 3, Tg Regione : 2.653.000 spettatori (14,2%);. Canale 5, Avanti il primo : 2.580.000 spettatori ... La7, Lingo ? Parole in gioco : 303.000 spettatori (1,8%);. Tv8, Home Restaurant : 240.000 ... Leggi su notizie.virgilio (Di giovedì 2 marzo 2023) Rai 3, Tg Regione : 2.653.000 spettatori (14,2%);. Canale 5, Avanti il primo : 2.580.000 spettatori ... La7, Lingo ? Parole in gioco : 303.000 spettatori (1,8%);. Tv8, Home Restaurant : 240.000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? TV, dati Auditel 1 marzo: Hunziker beffata, exploit 'Chi l'ha visto?' - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - ema_dscef : @maderastefano Non sapremo mai il numero delle disdette, che comunque è solo in parte correlato agli ascolti: se io… - Nike20202122 : @capuanogio Di colpo avete imparato che esiste l'Auditel. Nessuno di voi che abbia riportato il provvedimento AGCOM… - Luigiciccarella : @Dark_andWhite @Quannetevech Ad Alvino gli hanno spammato i dati Auditel come verità assoluta. Se gli abbonamenti c… -