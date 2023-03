Ascolti tv Bohemian Rhapsody | Michelle Impossible e Mare Fuori 3 | chi ha vinto? Dati Auditel e share di mercoledì 1 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Bohemian Rhapsody, Michelle Impossible e Mare Fuori 3, chi ha vinto? Dati Auditel e share di mercoledì 1… -

Questa volta la conduttrice di origini svizzere dovrà vedersela con il film dedicato a Freddie Mercury, 'Rapsody', in onda su Rai 1. Ce la farà a ottenere dei buoniLa sfida ......la conduttrice di origini svizzere dovrà vedersela stasera con il film in onda su Rai Uno... Come andrà la puntata di stasera Manterrà glidel debutto o ci sarà una lieve flessione ......parlarvi rapidamente di qualche novità di questi giorni o di un cd che era sfuggito ai miei,... pianoforte - Ad Vitam Records (64'28 - 70'22) Trio AtanassovRapsodies - Paraty (68'09) ...

Ascolti tv lunedì 1 marzo 2023: Dati Auditel di share MAM-e

Michelle Hunziker torna stasera con il suo show: riuscirà a confermare il successo Stasera andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Michelle ...Quarantotto anni dopo, il cult dei Queen non accenna a diminuire il suo successo anzi, il cinema sembra aver dato nuova linfa alla leggenda di Bohemian Rhapsody, eletto brano del XX secolo e pezzo roc ...