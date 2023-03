ASCOLTI FEBBRAIO 2023: EFFETTO SANREMO PER RAI1, MA CANALE 5 PUÒ RITENERSI SODDISAFATTA (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli ASCOLTI di FEBBRAIO 2023 nelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane. Il Festival di SANREMO si dimostra anche quest’anno un vero punto di forza, e di conseguenza fa salire di molto RAI1 sia nelle 24 ore, che nel prime time chiudendo il mese con una media che sfiora il 28% di share. CANALE 5 tutto sommato non ha brutti dati. 24 ORE Nel mese di FEBBRAIO 2023 la rete più seguita è RAI1. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 23.17%, in aumento del 2.17% rispetto a FEBBRAIO 2022. Rai2 invece ottiene il 4.96% medio, in aumento dello 0.48% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 7.07%, in aumento dello 0.04%. Tra le reti Mediaset, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 marzo 2023) Glidinelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane. Il Festival disi dimostra anche quest’anno un vero punto di forza, e di conseguenza fa salire di moltosia nelle 24 ore, che nel prime time chiudendo il mese con una media che sfiora il 28% di share.5 tutto sommato non ha brutti dati. 24 ORE Nel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 23.17%, in aumento del 2.17% rispetto a2022. Rai2 invece ottiene il 4.96% medio, in aumento dello 0.48% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 7.07%, in aumento dello 0.04%. Tra le reti Mediaset, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : ASCOLTI FEBBRAIO 2023: EFFETTO SANREMO PER RAI1, MA CANALE 5 PUÒ RITENERSI SODDISAFATTA - infoitcultura : Ascolti TV mercoledì 22 febbraio 2023,Piccole donne 11.3%, Michelle Impossible & Friends 21.3 - AlexBuono4 : @danielesordi27 @MariorosarioC @Carloalvino Magari pensano che Sanremo se andasse in onda in estate farebbe gli ste… - infoitcultura : Ascolti tv ieri martedì 28 febbraio 2023: share di Sei donne - infoitcultura : Ascolti TV 28 febbraio 2023, dati auditel ieri sera -