Ascolti Dazn Serie A | Juventus-Torino partita più vista | quarta miglior giornata della stagione

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 marzo 2023) Sonorecord per la nostraA in onda su. La 24esimadel nostro campionato ha registrato numeri importanti, con il DerbyMole fradi martedì che ha registrato piùrispetto a tutte le partite in programma nello scorso weekend. Dietro al match fra Allegri e Juric, si è piazzato la gara fra Milan ed Atalanta di domenica sera, fondamentale per la corsa alla qualificazione alla Champions League di entrambe le squadre. Di seguito tutti i dati di tutte le partiteventiquattresima. Questi glidi tutte le partite, secondo i dati diramati dall’emittente. Sabato 25/02/23 EMPOLI – NAPOLI 727.836 LECCE – SASSUOLO 224.091 Domenica ...