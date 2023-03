Arsenale da guerra sequestrato a Giugliano (Di giovedì 2 marzo 2023) . Le armi sono riconducibili ad un noto trafficante di stupefacenti Arsenale da guerra sequestrato ad un noto trafficante di stupefacenti. Il personale della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso da questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzato al rinvenimento di armi riconducibili al sodalizio criminale capeggiato da Raffaele Imperiale, noto trafficante di stupefacenti tratto in arresto il 25 marzo 2022. Nel corso delle perquisizioni, eseguite presso un’abitazione sita nel comune di Giugliano in Campania, il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Squadra Mobile di Napoli hanno individuato un vano nascosto al di sotto della pavimentazione del garage appositamente predisposto per la ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) . Le armi sono riconducibili ad un noto trafficante di stupefacentidaad un noto trafficante di stupefacenti. Il personale della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso da questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzato al rinvenimento di armi riconducibili al sodalizio criminale capeggiato da Raffaele Imperiale, noto trafficante di stupefacenti tratto in arresto il 25 marzo 2022. Nel corso delle perquisizioni, eseguite presso un’abitazione sita nel comune diin Campania, il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Squadra Mobile di Napoli hanno individuato un vano nascosto al di sotto della pavimentazione del garage appositamente predisposto per la ...

