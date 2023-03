Arriva al cinema “Mixed by Erry”, film sulla pirateria musicale (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA – Arriva da oggi, 2 marzo, al cinema “Mixed by Erry”, il nuovo film di Sydney Sibilia. Il regista di “Smetto quando voglio” e de “L’isola delle rose” porta sul grande schermo (in 350 copie) la storia dei fratelli Frattasio, Enrico, Peppe e Angelo, i tre che “inventarono” la pirateria musicale, rendendo un’industria l’arte di copiare e mescolare in una unica musicassetta le hit del momento. Una vicenda nella Napoli della seconda metà degli anni ’80, tra l’arte di arrangiarsi e l’economia dei vicoli fatta anche di contrabbando e piccole truffe, Maradona, la camorra tentacolare, e un vuoto normativo subito colmato, diventata quasi una leggenda metropolitana. In occasione dell’uscita del film sul fenomeno Mixed by ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA –da oggi, 2 marzo, alby”, il nuovodi Sydney Sibilia. Il regista di “Smetto quando voglio” e de “L’isola delle rose” porta sul grande schermo (in 350 copie) la storia dei fratelli Frattasio, Enrico, Peppe e Angelo, i tre che “inventarono” la, rendendo un’industria l’arte di copiare e mescolare in una unica musicassetta le hit del momento. Una vicenda nella Napoli della seconda metà degli anni ’80, tra l’arte di arrangiarsi e l’economia dei vicoli fatta anche di contrabbando e piccole truffe, Maradona, la camorra tentacolare, e un vuoto normativo subito colmato, diventata quasi una leggenda metropolitana. In occasione dell’uscita delsul fenomenoby ...

