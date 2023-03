Armi a Taiwan, la Cina avverte gli Usa: 'Smettetela di creare tensioni' (Di giovedì 2 marzo 2023) La tensione tra Cina e Stati Uniti non accenna a diminuire. Secondo Pechino, infatti, gli Usa dovrebbero interrompere la vendita di Armi a Taiwan e smettere di creare tensioni nello Stretto. È il duro ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 marzo 2023) La tensione trae Stati Uniti non accenna a diminuire. Secondo Pechino, infatti, gli Usa dovrebbero interrompere la vendita die smettere dinello Stretto. È il duro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - ajcics : RT @CafeGeopolitico: Gli #USA hanno approvato la vendita potenziale di nuove armi a #Taiwan per 619 milioni di dollari. Sono inclusi anche… - il_kuzzo : RT @classcharacters: L'amministrazione Biden ha approvato oggi la sua nona fornitura di armi a #Taiwan: missili per i caccia F-16 di Taipei… - SziaJune : RT @lozardituitter: La vendita di armi USA a Taiwan sta danneggiando le relazioni tra Pechino e Washington, ha affermato il ministero degli… - Paola180468 : RT @LBasemi: Gli Stati Uniti ???? approvano più vendite di armi a Taiwan, compresi i missili per i jet F-16 -