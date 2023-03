Arisa, che tacchi! Ecco come li sceglie (Di giovedì 2 marzo 2023) Giornata di shopping a Roma per Arisa. La cantante è stata paparazzata nel centro della Capitale. Direzione? La boutique di Casadei, dove ha provato due paia di scarpe che non passano inosservate. Lo stile eclettico A SanremoArisa è nota per il suo stile anticonformista, nella vita… e nei look. La cantante ama giocare con la moda, tra proposte sexy e capi firmati. Nella sua recente apparizione a Sanremo, dove ha cantato insieme a Gianluca Grignani in occasione della serata dedicata ai duetti, l’artista ha stupito con il suo outfit, un vestito nero (e decisamente rivelatore) di Rick Owens. Il modello era già stato indossato da Kim Kardashian, in versione argento. Purtroppo nel corso della stessa serata del festival anche la violinista Laura Marzadori, che si è esibita con Lazza, ha sfoggiato lo stesso identico abito. Un fashion faux pas che non è però ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Giornata di shopping a Roma per. La cantante è stata paparazzata nel centro della Capitale. Direzione? La boutique di Casadei, dove ha provato due paia di scarpe che non passano inosservate. Lo stile eclettico A Sanremoè nota per il suo stile anticonformista, nella vita… e nei look. La cantante ama giocare con la moda, tra proposte sexy e capi firmati. Nella sua recente apparizione a Sanremo, dove ha cantato insieme a Gianluca Grignani in occasione della serata dedicata ai duetti, l’artista ha stupito con il suo outfit, un vestito nero (e decisamente rivelatore) di Rick Owens. Il modello era già stato indossato da Kim Kardashian, in versione argento. Purtroppo nel corso della stessa serata del festival anche la violinista Laura Marzadori, che si è esibita con Lazza, ha sfoggiato lo stesso identico abito. Un fashion faux pas che non è però ...

