Argentina | Messi regala ai compagni un IPhone con custodie d’oro per il Mondiale

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il capitano dell'ringrazia così idi squadra per il successo ai Mondiali giocati in Qatar

- CalcioPillole : Regalo pazzo di #Messi ai compagni dell'#Argentina: spesa di 210mila euro! Ecco di cosa si tratta. - SportRepubblica : Messi, iPhone d'oro ai compagni dell'Argentina per la vittoria del Mondiale -

Ci sono voluti più di due mesi, ma probabilmente nessuno si offenderà. Leoha voluto omaggiare i compagni di squadra dell'e tutto lo staff dell'Albiceleste regalando ad ognuno di loro un iPhone modello 14s in versione dorata, per festeggiare il Mondiale ...Il campione del Psg ha voluto festeggiare ancora una volta L'articolo, I - Phone d'oro regalati ai compagni della Nazionale: ecco quanto sono costati proviene da True ......dell'ai recenti Mondiali in Qatar è stata celebrata dai tifosi con incredibile passione. Lo stesso hanno fatto i calciatori che hanno alzato la Coppa al cielo. In particolare Lionel...

Regalo da 200mila euro da parte di Leo Messi per i compagni di squadra dell'Argentina che con lui hanno vinto il Mondiale in Qatar. Secondo il Clarin, il capitano dell'Albiceleste ha deciso di omaggia ...(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Un regalo speciale per ognuno dei 26 compagni e per i membri dello staff, in tutto 35 persone, per ringraziarli della vittoria ai Mondiali in Qatar. Un generoso Lionel Messi ha ...