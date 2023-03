Ieri, hanno reso noto fonti ufficiali, un- blackout si è verificato a partire dalle 15:59 (le 19,59 italiane) in gran parte del Paese, dopo "diversi guasti nel sistema di interconnessione" e a ...... ha raccontato: Wanda Nara è uno dei personaggi più discussi ine per questo la 36enne ... Senza dimenticare le parole sul primo maritoLope z che, come spiegato da Wanda Nara a Francesca ...L'non stava bene, oggi neanche lo è: la gente fa i miracoli per mangiare e per questo mi ... Sarà un grandissimo calciatore ma quello che ha fatto aLopez è brutto. Batistuta fa dieci ...

Argentina: maxi-blackout, ministro denuncia possibile dolo Agenzia ANSA

BUENOS AIRES, 02 MAR - Il ministro dell'Economia argentino Sergio Massa ha presentato una denuncia alla magistratura affinché si avviino azioni per "indagare, perseguire e, se del caso, arrestare" i r ...Metà Argentina è rimasta per diverse ore senza luce elettrica nel pomeriggio di mercoledì per un maxi-blackout provocato da un incendio. La società statale per la distribuzione elettrica Transener ha ...