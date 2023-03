Argentina, Mac Allister: «Messi può continuare fino a 40 anni» (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Mac Allister su Messi: «Lo vedo al prossimo mondiale. Non ho dubbi che a 40 o 45 anni sarà ancora il migliore del mondo» Il centrocampista del Brighton e campione del mondo con l’Argentina, Mac Allister, ha parlato a TYC Sport di Lionel Messi e se crede che ci sarà per il mondiale del 2026. Di seguito le sue parole. «Sa che vogliamo tutto. Finché vuole e può giocare mi auguri possa continuare con noi. Io vedo Messi nel prossimo mondiale. Non ho dubbi che a 40 o 45 anni sarà ancora il migliore del mondo. È molto professionale, si vede, è in perfette condizioni fisiche per continuare a giocare tranquillamente. E poi ha tutto nella sua testa, al di là del fisico ha tutto nella sua testa. Non abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Macsu: «Lo vedo al prossimo mondiale. Non ho dubbi che a 40 o 45sarà ancora il migliore del mondo» Il centrocampista del Brighton e campione del mondo con l’, Mac, ha parlato a TYC Sport di Lionele se crede che ci sarà per il mondiale del 2026. Di seguito le sue parole. «Sa che vogliamo tutto. Finché vuole e può giocare mi auguri possacon noi. Io vedonel prossimo mondiale. Non ho dubbi che a 40 o 45sarà ancora il migliore del mondo. È molto professionale, si vede, è in perfette condizioni fisiche pera giocare tranquillamente. E poi ha tutto nella sua testa, al di là del fisico ha tutto nella sua testa. Non abbiamo ...

