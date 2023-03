Argentina: le prime amichevoli da campione del mondo contro Panama e Curaçao (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Argentina si prepara a scendere in campo per la prima volta da campione del mondo, con un trofeo in più ma un Lionel Messi in meno. La stella del Paris Saint Germain, infatti, aveva già annunciato che avrebbe lasciato la Seleccion al termine del Mondiale Qatar. Giovedì 23 la squadra allenata da Lionel Scaloni scenderà in campo contro Panama a Buenos Aires, mentre martedì 28 affronterà Curaçao a Santiago del Estero. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) L’si prepara a scendere in campo per la prima volta dadel, con un trofeo in più ma un Lionel Messi in meno. La stella del Paris Saint Germain, infatti, aveva già annunciato che avrebbe lasciato la Seleccion al termine del Mondiale Qatar. Giovedì 23 la squadra allenata da Lionel Scaloni scenderà in campoa Buenos Aires, mentre martedì 28 affronteràa Santiago del Estero. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ludlum242 : @glmdj Sere fa ho visto Argentina 85 su Prime. L'accusa contro Videla e giunta militare era di 4000 pagine. Prisma più di 15000. - rassegnally : Dal #Pakistan - che lamenta vittime - a #Malta passando dall' #Argentina: altre prime pagine di tutto il mondo sul… - FabioBenedett18 : @def87_v Non è così Non ci sarebbero stati paesi andati in default più volte nella loro storia Il problema della '… - lucapen39 : Da vedere assolutamente ?? ARGENTINA 1985 | TRAILER UFFICIALE | PRIME VIDEO - MarianoDePersio : RT @nunziapenelope: C’e un film bellissimo in giro, si chiama “Argentina 1985”, sta nei cinema e su Amazon Prime Video. Fa ridere, fa piang… -