Arezzo | gli amputano il pene ma il tumore non c' era | urologo sotto accusa

(Di giovedì 2 marzo 2023) Operazione chirurgica da incubo per un uomo a cui era stato diagnosticato un cancro al. Il paziente è statoposto a un intervento di amputazione, salvo poi scoprire che ilnon c'era e così l'ora è finito. Il delicato caso sanitario è oggetto di un fascicolo giudiziario che il 9 marzo arriverà nell'aula del giudice del Tribunale di, Claudio Lara, per l'udienza preliminare.

Ad Arezzo, un uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico di amputazione del pene per un sospetto tumore che, però, non c'era. Per questo motivo l'urologo che ha operato rischia ora di finire a ...Questi gli consiglia subito una visita urologica ... che presentano in procura, ad Arezzo, la denuncia per lesioni gravissime: l'operazione ha comportato la perdita di un organo fondamentale, inibendo ...