Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c’era: urologo in tribunale (Di giovedì 2 marzo 2023) Operazione chirurgica da incubo per un uomo a cui era stato diagnosticato un cancro al pene. Il paziente è stato sottoposto a un intervento di amputazione, salvo poi scoprire che il tumore non c’era e così l’urologo ora è finito sotto accusa. Il delicato caso sanitario è oggetto di un fascicolo giudiziario che il 9 marzo arriverà nell’aula del giudice del tribunale di Arezzo, Claudio Lara, per l’udienza preliminare. A rischiare il processo, riferisce il “Corriere di Arezzo”, è un medico trentenne che il 13 novembre 2018 eseguì all’ospedale San Donato di Arezzo l’operazione chirurgica demolitiva su un uomo, classe 1954, della Valtiberina, che era stato precedentemente visitato in ottobre. Si sospettava una patologia tumorale al pene ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) Operazione chirurgica da incubo per un uomo a cui era stato diagnosticato un cancro al. Il paziente è stato sottoposto a un intervento di amputazione, salvo poi scoprire che ilnone così l’ora è finito sotto accusa. Il delicato caso sanitario è oggetto di un fascicolo giudiziario che il 9 marzo arriverà nell’aula del giudice deldi, Claudio Lara, per l’udienza preliminare. A rischiare il processo, riferisce il “Corriere di”, è un medico trentenne che il 13 novembre 2018 eseguì all’ospedale San Donato dil’operazione chirurgica demolitiva su un uomo, classe 1954, della Valtiberina, che era stato precedentemente visitato in ottobre. Si sospettava una patologia tumorale al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Il #2marzo 2003 fu ucciso il sovrintendente della #PoliziadiStato Emanuele Petri. Un terrorista gli sparò a bordo d… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c'era - franklinmolica : RT @MediasetTgcom24: Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c'era: paziente chiede risarcimento #Arezzo #2marzo #tumore https://t.c… - Andre_Costa95 : RT @MediasetTgcom24: Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c'era: paziente chiede risarcimento #Arezzo #2marzo #tumore https://t.c… - mk2278308 : RT @ImolaOggi: Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c'era -