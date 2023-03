Aree interne, Roccella: “Il problema demografico è centrale” (Di giovedì 2 marzo 2023) L’AQUILA – La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, ha aperto all’Aquila il cartellone “Marzo in rosa”, il programma delle iniziative del Comune per il mese dedicato alla donna, lanciato dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia. Roccella si è confrontata con i giornalisti sul tema del calo demografico, specie nelle Aree interne. “Noi abbiamo iniziato a prendere già contromisure nella finanziaria – ha detto – per quanto gli spazi fossero ristretti e fossimo appena insediati. Abbiamo investito 1,5 miliardi sulla famiglia e quindi sulla natalità e anche sull’assunzione di donne e giovani. Poi dobbiamo anche avere un’alleanza con i territori, gli enti locali”. “Parlando di ‘inverno demografico’ – ha detto ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 marzo 2023) L’AQUILA – La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia, ha aperto all’Aquila il cartellone “Marzo in rosa”, il programma delle iniziative del Comune per il mese dedicato alla donna, lanciato dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia.si è confrontata con i giornalisti sul tema del calo, specie nelle. “Noi abbiamo iniziato a prendere già contromisure nella finanziaria – ha detto – per quanto gli spazi fossero ristretti e fossimo appena insediati. Abbiamo investito 1,5 miliardi sulla famiglia e quindi sulla natalità e anche sull’assunzione di donne e giovani. Poi dobbiamo anche avere un’alleanza con i territori, gli enti locali”. “Parlando di ‘inverno’ – ha detto ...

