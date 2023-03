Appalto ex Ilva Pulizie industriali Usb e Uiltrasporti | “Perfezionato il passaggio Ecologica – Castiglia Sospeso presidio”

(Di giovedì 2 marzo 2023)oggi presso la sede tarantina di Arpal il cambio didadunque ilUsb e, che da ore andava avanti presso la portineria Ima. Nell’incontro tra le due aziende dell’exe le organizzazioni sindacali, sono stati puntualizzati alcuni passaggi relativi alla gestione delle unità lavorative in ballo.I lavori diindustriale presso l’area industriale del porto di Taranto saranno dunque affidati agli stessi lavoratori, in 27 saranno assunti a partire da domani 2 marzo, con contratto multiservizi a tempo indeterminato e avranno con lalo stesso trattamento normativo ed economico che avevano con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Appalto ex Ilva. Pulizie industriali. Usb e Uiltrasporti: “Perfezionato il passaggio Ecologica – Castiglia. Sospeso… -

...quella di stamattina di non concedere la sala per l'assemblea dei lavoratori delle ditte d'... pensiamo a Priolo o all'- aggiunge - I quattro lavoratori hanno trascorso la prima notte al ...Considerata "l'della Sardegna", la Portovesme srl, è uno stabilimento energivoro del gruppo ... Fsm, Uilm del Sulcis - Iglesiente - Unpassato da 200 a 76 persone, che difficilmente può ...Andrea Mascolini News correlate Dl ex, ok del Senato. Urso: tappa importante della nuova ... Fiastra,per la rigenerazione di un impianto sportivo Il bando da oltre 235 mila euro affida i ...

Appalto ex Ilva. Pulizie industriali. Usb e Uiltrasporti: “Perfezionato il ... Tarantini Time

Segui Tag24 anche sui social Continuano gli scioperi proclamati dai sindacati nel settore dei trasporti pubblici locali e in quello scolastico. La prossima mobilitazione generale nazionale è stata ann ...Vanno pagate le ditte di appalto, vanno messi in marcia gli impianti e fatta una ... bisognerebbe discutere dei 1700 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria. Partiamo da questi - incalza ...