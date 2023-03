Aouar rifiuta Serie A e Manchester United | scelta la prossima squadra!

(Di giovedì 2 marzo 2023) Hassemnon giocherà inA nellastagione. Il centrocampista francese -corteggiato con insistenza da Milan e Roma – ha deciso il suo futuro e sarà in Bundesliga. Nello, specifico, il classe 1998 diventerà un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo giugno, motivo per cui i tedeschi lo preleveranno a parametro 0.Francoforte Anche ilbattuto: contratto da 3 milioni all’anno Il francese è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Germania. Al momento della firma,riceverà un bonus di cinque milioni ed andrà a guadagnare per i prossimi quattro anni tre milioni di euro a stagione. Oltre a Milan e Roma anche ilera ...

