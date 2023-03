Anziana morta ad Ardea, chi è la vittima: era malata, si era allontanata da casa (Di giovedì 2 marzo 2023) È stata identificata la donna che questa mattina è stata trovata, purtroppo, senza vita ad Ardea, più precisamente a Marina di Tor San Lorenzo. Lei, una signora di 81 anni, italiana, che abitava poco distante dal luogo della tragedia con il compagno, è stata trovata presso il Villaggio Vela Bianca di Tor San Lorenzo. Alcuni operai del posto, che l’hanno vista in mare, hanno cercato di salvarla. Ma invano. Era già troppo tardi, il suo cuore aveva smesso di battere. Chi è la donna trovata morta oggi a Tor San Lorenzo (Ardea) La donna, una 81enne, sembra soffrisse di demenza. E, forse, questa mattina potrebbe essersi allontanata da casa, all’alba, disorientata. Senza che nessuno se ne accorgesse, senza che il compagno potesse aiutarla e dare l’allarme. La vittima è stata trovata in mare, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) È stata identificata la donna che questa mattina è stata trovata, purtroppo, senza vita ad, più precisamente a Marina di Tor San Lorenzo. Lei, una signora di 81 anni, italiana, che abitava poco distante dal luogo della tragedia con il compagno, è stata trovata presso il Villaggio Vela Bianca di Tor San Lorenzo. Alcuni operai del posto, che l’hanno vista in mare, hanno cercato di salvarla. Ma invano. Era già troppo tardi, il suo cuore aveva smesso di battere. Chi è la donna trovataoggi a Tor San Lorenzo () La donna, una 81enne, sembra soffrisse di demenza. E, forse, questa mattina potrebbe essersida, all’alba, disorientata. Senza che nessuno se ne accorgesse, senza che il compagno potesse aiutarla e dare l’allarme. Laè stata trovata in mare, ...

