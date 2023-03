Antonio ‘Bubu’ di Masterchef 12, chi è il finalista: età, di dov’è, foto e Instagram (Di giovedì 2 marzo 2023) Antonio ‘ Bubu’ Gargiulo, da tutti chiamato Bubu, è uno dei quattro concorrenti di Masterchef che sono approdati alla serata finale: 19 anni, l’aspirante chef è nato a Vico Equense, proprio come Antonino Cannavacciuolo. L’aspirante chef Antonio ‘Bubu’ Gargiulo La dodicesima edizione di Masterchef Italia è ormai giunta alle battute conclusive: giovedì 2 marzo andrà in onda la serata finale che decreterà il vincitore del talent show culinario più amato del nostro Paese. Tra i quattro concorrenti che, nella puntata andata in onda ieri (giovedì 23 febbraio, ndr), si sono guadagnati l’accesso alla serata finale e quindi di aggiudicarsi il titolo di dodicesimo Masterchef italiano, c’è anche un napoletano: si tratta di Bubu, il 19enne Antonio Gargiulo, nato a Vico Equense, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023)‘ Bubu’ Gargiulo, da tutti chiamato Bubu, è uno dei quattro concorrenti diche sono approdati alla serata finale: 19 anni, l’aspirante chef è nato a Vico Equense, proprio come Antonino Cannavacciuolo. L’aspirante chefGargiulo La dodicesima edizione diItalia è ormai giunta alle battute conclusive: giovedì 2 marzo andrà in onda la serata finale che decreterà il vincitore del talent show culinario più amato del nostro Paese. Tra i quattro concorrenti che, nella puntata andata in onda ieri (giovedì 23 febbraio, ndr), si sono guadagnati l’accesso alla serata finale e quindi di aggiudicarsi il titolo di dodicesimoitaliano, c’è anche un napoletano: si tratta di Bubu, il 19enneGargiulo, nato a Vico Equense, ...

VesuvioLive : Un napoletano in finale di MasterChef: chi è Antonio Gargiulo, detto Bubu

