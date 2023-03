Antonella Fiordelisi svela cosa vorrebbe per il televoto di Edoardo Donnamaria (Di giovedì 2 marzo 2023) Questa sera, giovedì 2 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 con Alfonso Signorini. Al televoto ci sono concorrenti davvero molto amati: Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi. Proprio quest’ultima vippone ha deciso di confidarsi sulla nomination svelando chi è che vorrebbe fuori dalla casa, sorprendendo un po’ tutti. Antonella Fiordelisi vorrebbe Donnamaria fuori dalla casa Qualche ora fa, Antonella si trovava sul divano del salone insieme alle sue amiche Nikita e Sarah. Chiaramente, a proposito di televoto, la Fiordelisi non ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 marzo 2023) Questa sera, giovedì 2 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 con Alfonso Signorini. Alci sono concorrenti davvero molto amati:, Nikita Pelizon,Tavassi, Sarah Altobello e. Proprio quest’ultima vippone ha deciso di confidarsi sulla nominationndo chi è chefuori dalla casa, sorprendendo un po’ tutti.fuori dalla casa Qualche ora fa,si trovava sul divano del salone insieme alle sue amiche Nikita e Sarah. Chiaramente, a proposito di, lanon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - MondoTV241 : GF Vip 7, Giaele De Donà ad Antonella Fiordelisi 'Edoardo merita un altra possibilità' #gfvip7 #giaelededona… - Annarosamancin1 : RT @sospirigelidi: Metodo Antonella Fiordelisi per cavalcare l’onda: mangiare poco, essere triste, non ballare più, isolarsi dal gruppo, pi… - thoughtful_30 : BUTTIAMO FUORI CORTILETTO SALVIAMO ANTONELLA #DONNALISI #Fiordelisi #iostoconantonella #Gintonic #nikitella… -