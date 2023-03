Antonella Fiordelisi sbugiardata: "Io la conosco, sta recitando", non ha mai amato Donnamaria (Di giovedì 2 marzo 2023) Antonella Fiordalisi sbugiardata da una persona che la conosce: ha architettato la storia con Edoardo Donnamaria La storia dei Donnalisi aveva affascinato il pubblico del Grande Fratello Vip: almeno per i primi mesi. Da quando sono entrati in casa i nuovi concorrenti, tra Antonella Fiordelisi e il suo ormai ex Edoardo Donnamaria, non c'è mai stato un momento di pace. In quasi tutte le puntate, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco alla coppia litigiosa. Se Sonia Bruganelli crede al sentimento di Antonella, Orietta Berti invece sostiene Edoardo definendolo anche un martire: stare con una donna arrogante e presuntuosa come Antonella, per la cantante è pressoché impossibile. La Fiordelisi non ha mai fatto mistero di non apprezzare la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 2 marzo 2023)Fiordalisida una persona che la conosce: ha architettato la storia con EdoardoLa storia dei Donnalisi aveva affascinato il pubblico del Grande Fratello Vip: almeno per i primi mesi. Da quando sono entrati in casa i nuovi concorrenti, trae il suo ormai ex Edoardo, non c'è mai stato un momento di pace. In quasi tutte le puntate, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco alla coppia litigiosa. Se Sonia Bruganelli crede al sentimento di, Orietta Berti invece sostiene Edoardo definendolo anche un martire: stare con una donna arrogante e presuntuosa come, per la cantante è pressoché impossibile. Lanon ha mai fatto mistero di non apprezzare la ...

