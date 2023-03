Anticipazioni del 4 marzo 2023 di Ciao Maschio | tutti gli ospiti

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 2 marzo 2023) Sabato 4, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di. L’appuntamento come di consueto verrà trasmesso in seconda serata. Nunzia De Girolamo proverà a esplorare nuovamente l’universo maschile grazie ai suoi. In studio, ci saranno tre volti noti del mondo dello spettacolo. Ognuno di loro si impegnerà a rispondere alle domande della conduttrice, fornendo anche dettagli esclusivi e ancora sconosciuti.punta ai giovani: ospite d’eccezione per la puntata del 4ha alle spalle due edizioni di successo. La terza, però, sta decisamente superando le aspettative. L’interesse mostrato da parte del pubblico, infatti, è sorprendente. Uno dei fattori che più sta ...