Ant-Man 3 | lo sceneggiatore commenta la teoria che stravolge il finale del film Marvel

Lo sceneggiatore Jeff Loveness, dopo aver difeso il finale del film, ha commentato la più recente teoria dei fan al riguardo. Nel corso di una sua apparizione nel podcast Phase Zero, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, ha commentato una teoria che se confermata stravolgerebbe completamente il senso del finale del film. Alla fine del primo film della Fase 5 dei Marvel Studios, Scott Lang e Hope van Dyne riescono a sconfiggere Kang e a fuggire dal Regno Quantico. I nostri eroi tornano quindi alla loro vita quotidiana, ma le cose sembrano un po' troppo... fuori posto. Nulla di particolarmente rilevante, ma alcuni piccoli cambiamenti (Lang ...

