(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Leva un, quello di Latino. Ma non lo aveva detto ai suoi genitori ai quali, anzi, avevato la data della suain lettere moderne. E così, il giorno prima di quella cerimonia tanto attesa, forse non ce l’ha fatta a sostenere il peso della confessione e ha deciso dirsi, buttandosi giù da un dirupo. E’ morta così, a Somma Vesuviana, nel napoletano, una giovane di 27. Secondo quanto ricostruito dalla stampa, dietro il suo gesto ci sarebbe proprio quell’non fatto ed unache almeno per ora non avrebbe potuto conseguire. E’ stato il papà a lanciare l’allarme per la sua scomparsa. La ragazza non era il tipo da sparire: gli studi, la famiglia, il fidanzato, una vita ...

Annuncia la laurea ma le manca un esame: si uccide a 27 anni anteprima24.it

Il corpo di Diana Biondi è stato trovato in un dirupo. La giovane era scomparsa da Somma Vesuviana, aveva detto alla famiglia che stava per laurearsi ma non era vero. Il corpo della ventiseienne Diana ...