Anna Moroni torna in tv: la nuova avventura in cucina senza la Clerici (Di giovedì 2 marzo 2023) La mitica Anna Moroni è pronta a rimettersi in gioco dopo la fine dell'avventura con Antonella Clerici: di nuovo in televisione, di nuovo ai fornelli. L'abbiamo amata dietro i fornelli de "La prova del cuoco" e accanto ad Antonella Clerici, la seguiremo anche in questa nuova avventura culinaria in tv: Anna Moroni ha accompagnato generazioni di telespettatori con la sua simpatia, dolcezza e talento in cucina. Un modo di trattare il cibo come una volta, genuino, semplice ma sempre gustoso, il noto show della Clerici non sarebbe stato lo stesso senza la Moroni. Oggi è tempo di guardare avanti per la cuoca, che è pronta per una nuova avventura.

