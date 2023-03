Andy Serkis sarà ancora Alfred in The Batman 2

(Di giovedì 2 marzo 2023) Non può essercisenza. Lo sa bene, che ha confermato la sua presenza in The2, il sequel del cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Se la produzione è circondata dal totale mistero, la presenza diè l’unico raggio di sole che lacera le nubi dei punti ... TAG24.

The Batman - Parte 2: Andy Serkis sarà ancora Alfred nel sequel del film Cinefilos.it

Andy Serkis tornerà nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth, al fianco di Robert Pattinson. A confermarlo, lo stesso attore in una recente intervista.L'attore Andy Serkis, interprete di Alfred Pennyworth nel film The Batman, ha confermato che riprenderà il ruolo anche in The Batman 2.