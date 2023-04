Andrea Pimpini incontra Kekko ed Enrico dei Modà su Radio Subasio

26/04/2023 - 14:34 È uscito oggi, a sorpresa, su YouTube , il video lyrics della cover didel brano "Lasciami" (portato dai Modà al Festival di Sanremo 2023 ). Spiega: "Lasciami è una canzone bellissima che parla della depressione ma lo fa delicatamente, raccontandone ...È raggiante, il cantautore pescarese, dopo aver incontrato due suoi idoli, ossia Francesco (Kekko) ed Enrico Zapparoli dei Modà: 'Ho realizzato uno dei miei sogni più grandi'. Queste le sue prime parole. Al Subasio Music ...06/03/2023 - 11:36 That Memory è uno dei 10 brani presenti nell'ultimo album di inediti del cantautore. L'album, I'LL STAY BY THE WINDOW , è disponibile online su tutte le piattaforme di streaming musicale! SIGNIFICATO DEL BRANO "That Memory" è un brano dedicato all'Islanda. Nel 2021, ...

