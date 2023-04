Andrea Pimpini incontra Kekko ed Enrico dei Modà su Radio Subasio

È raggiante, il cantautore pescarese, dopo aver incontrato due suoi idoli, ossia Francesco (Kekko) ed Enrico Zapparoli dei Modà: 'Ho realizzato uno dei miei sogni più grandi'. Queste le sue prime parole. Al Subasio Music ...06/03/2023 - 11:36 That Memory è uno dei 10 brani presenti nell'ultimo album di inediti del cantautore. L'album, I'LL STAY BY THE WINDOW , è disponibile online su tutte le piattaforme di streaming musicale! SIGNIFICATO DEL BRANO "That Memory" è un brano dedicato all'Islanda. Nel 2021, ...03/03/2023 - 12:13 "GOOD PEOPLE DIE", il nuovo singolo diestratto dall'album "I'll Stay by the Window" , in radio da oggi, venerdì 3 marzo. Prodotto e arrangiato dallo stesso, Good People Die è un brano intenso dedicato alla ...

Andrea Pimpini incontra Kekko ed Enrico Zapparoli dei Modà IlPescara